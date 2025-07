Emiten alerta por lluvias intensas en Chihuahua capital; piden extremar precauciones

Autoridades de Protección Civil emitieron una alerta preventiva ante las fuertes lluvias que se registran en diversas zonas de la capital del estado la tarde de este martes.

El llamado a la ciudadanía es a evitar salir de casa, salvo en casos estrictamente necesarios, y a no transitar por zonas inundadas ni intentar cruzar arroyos o ríos, ya que las precipitaciones han generado encharcamientos peligrosos en múltiples vialidades.

Entre las recomendaciones emitidas destacan:

• No acercarse a zonas con acumulación de agua

• No conducir por áreas anegadas

• Evitar estar cerca de árboles, postes o cables eléctricos

• No manipular aparatos eléctricos mojados

• Seguir los reportes oficiales del clima y nuevas alertas

Las autoridades recuerdan que ante cualquier emergencia, se debe marcar al número 911, y reiteran que se mantendrán en monitoreo constante de las condiciones climáticas para actuar de manera oportuna.

Se exhorta a la población a mantener la calma, tomar precauciones y no difundir información no confirmada.