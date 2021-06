Emite Protección Civil recomendaciones ante temporal lluvioso

Noticias de Chihuahua.-

La Coordinación Estatal de Protección Civil, emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía ante el pronóstico de que continúen las lluvias en la entidad, para prevenir accidentes que pongan en riesgo la salud de la población.

LLUVIAS E INUNDACIONES

• Conserva la calma.

• Infórmate constantemente de los avisos que emitan las autoridades a través de medios de comunicación y redes sociales.

• Atiende las indicaciones de las autoridades.

• No intentes cruzar cauces de ríos, arroyos, vados, zonas bajas y caminos inundados, porque puedes ser arrastrado por el agua.

• Si el vehículo se atasca al intentar cruzar una corriente, cerciórate si puedes abandonarlo inmediatamente para ir a la parte más alta en los alrededores; en caso contrario llama al 911 para solicitar ayuda.

• Sé precavido durante la noche, ya que es más difícil identificar el incremento del nivel del agua en los cauces.

• Evita corrientes de agua.

• No cruzar puentes en caso de que el agua sobrepase su nivel.

• No te acerques a bardas o casas en peligro de derrumbe.

• Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves.

• No tomes agua ni consumas alimentos que hayan estado en contacto directo con agua de la inundación. Utiliza tus reservas de agua potable y alimentos previamente almacenados.

• No restablezcas la energía eléctrica, hasta que estés seguro de que no hay cortos circuitos. Si tienes duda sobre el estado de tu casa, llama al 911 para solicitar apoyo de las autoridades; mientras tanto no la utilices.

• No te acerques a postes o cables eléctricos y no pises ni toques cables eléctricos caídos.

• Evita que el agua quede estancada, ya que proliferan mosquitos transmisores de enfermedades.

TORMENTA ELÉCTRICA

• Aléjate de los lugares altos como cumbres, cimas o lomas.

• Apártate de terrenos abiertos ya que puedes convertirte en pararrayos.

• Jamás corras durante una tormenta.

• Deshazte de todo material metálico, recuerda que los metales son buenos conductores.

• Apártate de los elementos como vallas alambradas.

• Jamás te protejas de la tormenta debajo de un árbol o una roca.

• Evita contacto con los cuerpos de agua.

• En caso de haber un edificio o vehículo muy cerca, intenta llegar a él.

• No te acuestes en la tierra húmeda porque ésta conduce muy bien la electricidad.

• Apaga celulares, aparatos electrodomésticos y electrónicos, así como instrumentos de localización y transmisión portátil.

INESTABILIDAD DE LADERAS

• En caso de peligro inminente, desaloja el área inmediatamente y no trates de salvar tus pertenencias.

• Considera evacuar tu hogar si vives en un área susceptible a movimientos de ladera, teniendo en cuenta que puedes hacerlo sin peligro.

• Mantente atento a cualquier sonido producido por escombros en movimiento, tales como árboles derrumbándose o peñascos que chocan uno con otros.

• Si vives cerca de un canal o arroyo, mantente alerta a cualquier cambio súbito en los niveles y turbulencia del agua. Estos cambios pueden indicar que han ocurrido movimientos.

• Cuando conduzcas bajo condiciones de tormenta, presta atención a los taludes en las carreteras, ya que estos son muy propensos a caídas de rocas, flujos y deslizamientos.

• Mantente alerta si observas lodo y rocas sobre la carretera, grietas o deformaciones sobre el pavimento, ya que éstos pueden indicar la presencia de un movimiento de ladera.

• Realiza el mantenimiento periódico en zanjas, cunetas o contracunetas ubicadas en los cortes de las laderas, para que no se acumule el agua de lluvia y se infiltre en el subsuelo de las laderas.

• Cuida que no haya descargas o fugas de agua en casas ubicadas sobre laderas, para evitar la infiltración del subsuelo.