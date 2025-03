Emite Protección Civil Estatal alerta por vientos de hasta 85km/h

Autoridades federales reportaron el cierre temporal de tramos carreteros en las regiones noroeste y norte de la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva, por la presencia de vientos con ráfagas de hasta los 85 kilómetros por hora (km/h) en diversas regiones de la entidad.

Estas condiciones son generadas por el ingreso al país del frente frío 31, que es acompañado por una vaguada polar, en interacción con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacifico.

Dicho fenómeno meteorológico favorecerá además un ambiente de frío a fresco por la mañana, cálido a caluroso por la tarde, heladas en la zona serrana y cielo de despejado a parcialmente nublado en gran parte del territorio.

La dependencia hizo un llamado a la población para que tome las previsiones necesarias para evitar percances, como el asegurar láminas o lonas y letreros sueltos, no salir a carretera en caso de no ser necesario, y no pasar cerca de muros, postes o árboles a punto de caer.

De acuerdo con el reporte de la CEPC, elementos de la Guardia Nacional cerraron a la circulación los tramos carreteros Janos- Casas Grandes, Ahumada- Ciudad Juárez y Ascensión- Janos; con cierre parcial se encuentra el Sueco- Janos.

Además pide a los automovilistas circular con precaución por las rúas Chihuahua- Juárez, Juárez- Janos, Janos- Flores Magón, Chihuahua- La Junta, Vía corta a Parral, Chihuahua- Jiménez, Jiménez- Parral y Chihuahua- Ojinaga.