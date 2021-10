Emite Protección Civil Estatal actualización de pronóstico por huracán ‘Pamela’ y Frente Frío 4

Noticias de Chihuahua.-

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), con base en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado, dio a conocer sobre el ingreso del Frente Frío número 4 a la entidad este martes por la noche, así como la presencia la tormenta tropical “Pamela” que se localiza a 660 kilómetros al sur-suroeste de las costas de Sinaloa, además se prevé este ciclón tropical se fortalezca a huracán categoría 1 en el transcurso de esta noche.

La dependencia dio a conocer que para el territorio estatal afectará en su recorrido con lluvias fuertes a moderadas, con mayor incidencia en municipios serranos desde Moris hasta Guadalupe y Calvo, con acumulados estimados de 25 a 3 milímetros, en ese mismo orden, se esperan acumulados de precipitación inferiores a 15 mm en municipios como Madera, Temósachic, Guerrero, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Matamoros, Allende, López, San Francisco de Conchos, Jiménez y Camargo.

Cabe señalar que estas condiciones pueden estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo

Con motivo del desplazamiento del frente frío sobre al estado, durante el día se estiman velocidades de rachas de viento que pueden superar los 85 km/h en partes de la zona noroeste, incluyendo a Janos, Ascensión, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana e Ignacio Zaragoza; pueden superar los 75 km/h zonas del norte, noroeste, occidente y centro, principalmente en Juárez, Madera, Buenaventura, Namiquipa, Gómez Farías, Cusihuiriachi y Majalca.

También se esperan ráfagas que puedan superar los 65 km/h en zonas norte, occidente y centro, como en Ahumada, Guerrero, Nonoava, Cuauhtémoc, San Francisco de Borja y Chihuahua, superar los 55 km/h en Temósachic, Bocoyna, Guachochi, Balleza, Rosales, Satevó, Aldama y Ojinaga y superar los 45 km/h en Valle de Zaragoza, Parral, Jiménez, Camargo y Delicias.

Las ráfagas ocasionadas por los fuertes vientos pueden causar tolvaneras en los tramos carreteros de Chihuahua a Juárez, Juárez a Janos y de Janos a Buenaventura.

En tanto, los vientos se mantendrán en la entidad durante las próximas 72 horas en el orden de los 50 a 60 km/ h con mayor presencia sobre las zonas norte, noroeste, noreste y occidente.

En lo que corresponde a temperaturas máximas este día se esperan valores superiores a 30°C en municipios como Coyame, Aldama, Ojinaga, Manuel Benavides, Saucillo, Rosales, Julimes y Meoqui.

En el resto de los municipios del norte y noroccidente, este y sur el valor máximo de la temperatura estará oscilando entre 24 y 28 °C.

Para los municipios serranos, en sus partes altas se espera que el valor máximo de temperatura oscile entre 16 y 18°C, en las zonas bajas (barranca) el valor podrá encontrarse 20 y 22°C.

Mientras para mañana miércoles 13 el frente frío número 4 en interacción con la corriente en chorro, un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacifico y las bandas nubosas del Huracán “Pamela”, el cual impactará sobre la región central de Sinaloa, favorecerá rachas que pueden superar los 55 km/h en partes de las zona centro, incluye Cuauhtémoc y Majalca; pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas noroeste y centro, incluye Janos, Namiquipa, Carichi, Balleza, Chihuahua, Delicias y Parral; pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas occidente, suroeste, sureste y noreste, incluye Guachochi, Jiménez y Ojinaga.

Las ráfagas ocasionadas por los fuertes vientos pueden presentan tolvaneras en zonas del municipio de Cuauhtémoc.

Además se pronostican lluvias dispersas a moderadas (de 5.1 a 25 mm) en las zonas occidente, suroeste y sureste, con mayor presencia sobre Chínipas, Guazapares, Urique, Batópilas, Morelos, Guadalupe y Calvo, Balleza, Guachochi, Parral, Matamoros, Jiménez y Coronado.

Lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en Moris, Ocampo, Uruachi, Bocoyna, Nonoava, Camargo, Delicias y Ojinaga;

Para Madera, Temósachic, Santa Bárbara, Cuauhtémoc, Chihuahua y Coyame se tendrá presencia de lluvias aisladas con una acumulación de 0.1 a 2 mm

Cabe señalar que las precipitaciones pudieran presentar descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por otra parte, se prevén que los valores mínimos de temperatura se encuentren oscilando sobre la mayor parte del territorio entre 12 y 14°C.

En lo que corresponde a los municipios serranos en sus partes altas, se estima que el valor de temperatura mínima oscile entre 8 y 10°C.

En municipios de la franja oriental (zona desértica del territorio estatal) el valor mínimo de temperatura podrá estar oscilando entre 16 y 18°C

Debido a esto, la CEPC hace un llamado a la población a que extreme precauciones siguiendo estas recomendaciones:

– Retira macetas y objetos colgantes que puedan caer.

– No te detengas debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujetado a los edificios (andamios, espectaculares, anuncios, etc.).

– Cierra y asegura ventanas y puertas.

– Mantén a las mascotas en lugares protegidos.

– Evite en lo posible viajar por carretera.

– Aléjate de cornisas, muros o árboles que puedan llegar a desprenderse y caer.

– No realices fogatas.

Ante cambios de temperatura:

– Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.

– Si vas a salir de un lugar caliente, cubre tu boca y nariz, para evitar respirar el aire frío.

– Abrígate bien.

– Consume frutas y verduras amarillas, ricas en vitaminas A y C.

Ante lluvias:

– Evita arrojar objetos en la calle y sacar la basura.

– No arriesgues tu vida al intentar cruzar corrientes de agua.

– Evita tocar postes, cajas de luz o cables.

– Evita transitar por calles inundadas.

– Circula despacio, con luces encendidas, intermitentes y cinturón de seguridad.