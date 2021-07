Emite IMSS Chihuahua recomendaciones para prevenir riesgos y accidentes más comunes en vacaciones

Noticias de Chihuahua.-

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua exhorta a la población a extremar precauciones y supervisar las actividades de menores, adolescentes y personas de la tercera edad para evitar accidentes durante la temporada vacacional.

Los accidentes que dejan mayores secuelas son las quemaduras, traumatismos craneoencefálicos (golpes en la cabeza), envenenamiento por químicos y ahogamiento.

Por lo tanto, es importante de contar con hogares seguros por lo que se recomienda lo siguiente:

• Mantener productos de limpieza o medicamentos debidamente etiquetados y fuera del alcance de los niños, de preferencia bajo llave.

• Nunca colocar sustancias tóxicas en envases de alimentos, como refresco.

• No comprar juguetes que no sean acorde a la edad de los niños, ya que los menores se introducen objetos a la boca o nariz y pueden sufrir asfixia.

• Colocar protectores de plástico en los tomacorrientes para evitar que los menores metan objetos en ellos y sufran descargas eléctricas.

• No dejar a los niños jugar en o cerca de la cocina.

• Tampoco se recomienda cargar a un menor mientras se preparan alimentos.

• No desatender la estufa cuando se esté usando, y de preferencia ubicar las ollas y sartenes en los quemadores posteriores, ya que los principales accidentes de quemaduras por líquidos hirviendo se dan por que los menores jalan el mango de los sartenes al éstos encontrarse al alcance, lo cual ocasiona que el contenido, les caiga encima.

• Para evitar riesgos de ahogamiento, se recomienda mantener a bebés en vigilancia permanente si se usa la bañera, así como no dejar cubetas o baldes llenos de agua, ya que niños pequeños pudieran caer en ellos y son incapaces de salir por si solos.

• Enseñarle a los hijos a no correr por las escaleras, o con utensilios punzocortantes como tijeras o cuchillos.

• En sitios de recreación, debe informarse con autoridad local los riesgos presentes.

• Al asistir a presas y lagunas no meterse a nadar

• En visitas a centros al aire libre, acudir bien hidratados, usar ropa fresca, usar bloqueador y mantenerse principalmente bajo la sombra para evitar golpes de calor mortales en bebés o adultos mayores.

• Al acudir al mar o a la alberca, siempre usar chaleco salvavidas.

El IMSS Chihuahua cuenta con servicios de Urgencias y Atención Médica Continua en la mayoría de sus Unidades de Medicina Familiar (UMF) y en los hospitales de zona, por lo que si se presenta alguno de los accidentes mencionados acudir inmediatamente para valoración médica.