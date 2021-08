Emite IMSS Chihuahua Constancia de No Derechohabiencia a través de la plataforma Digital

Noticias de Chihuahua.-

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua informa que a partir de esta fecha cualquier persona puede bajar de la plataforma IMSS Digital la “Carta” o Constancia de No Derechohabiente”, que es indispensable para recibir la atención médica para cualquier institución pública de salud que lo requiera.

El titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza, maestro. Jorge Oscar Carrillo Ronquillo, explicó que se trata de un documento que hace constar que la persona no cuenta con derecho al servicio médico en el IMSS en el día que lo consulta.

Asimismo, precisó lo siguiente:

• Esta constancia no se emitirá cuando el solicitante esté vigente con derecho al servicio médico ante el Seguro Social.

• La puede tramitar toda persona que cuente con una CURP; es decir puede tramitarse para bebés, niños y adultos que no cuenten con seguridad social ante el IMSS.

• Sólo es necesario contar con CURP y un correo electrónico para recibir el documento.

• Se puede tramitar en cualquier momento.

• La constancia sólo tiene vigencia por el día en que se emitió.

• Sólo se puede obtener en línea.

• Cuando la CURP tiene problemas, será necesario acudir a RENAPO para realizar la corrección correspondiente, ya que no será posible obtener la constancia.

Asimismo, el maestro Carrillo Ronquillo, destacó que el objetivo del IMSS Digital es facilitar algunos trámites a los derechohabientes y patrones por medio de una plataforma digital, que ayuda a que se eviten visitas a las subdelegaciones del Seguro Social a efecto de evitar filas innecesarias en las ventanillas, efectuando las diligencias desde la comodidad de una computadora o un celular, con internet.

Para acceder a estas opciones, sólo se debe contar con una computadora con internet, entrar a la página web www.imss.gob.mx y seleccionar “Escritorio Virtual”; ahí podrán realizar todos los trámites, con requisitos como un correo electrónico, CURP, comprante de domicilio, FIEL y algunos más dependiendo de la diligencia a efectuar.

También, como segunda opción, el Seguro Social ofrece a la derechohabiencia y patrones la aplicación para celulares “IMSS Digital”, la cual se descarga en los Iphones del App Store y en los Android en el Play Store; en esta se pueden tramitar citas médicas en la UMF de adscripción, consultar NSS, obtener la vigencia de derechos ante el Instituto, darse de alta o cambiar de UMF, ubicar las unidades médicas y la correspondiente por medio de su código postal.

El titular de la Jefatura recordó que el IMSS Digital es una estrategia, de las tantas, en las que el Instituto trabaja con el propósito de mejorar la calidad de atención a todos los derechohabientes y patrones.

