Emite Fiscal Zona Centro recomendaciones para evitar el robo de vehículos

• Estrategias como el Proyecto Phantom y la coordinación con otras autoridades e iniciativa privada ha permitido reducir hasta un 49% la comisión de este delito en la ciudad

• Asisten las Coordinadoras y los Coordinadores de todas las Unidades de Investigación a la conferencia de prensa semanal ante los medios de comunicación

En los últimos meses, se ha detectado que muchos de los robos de vehículos cometidos en la ciudad de Chihuahua, ocurren debido a que sus propietarios dejan las llaves puestas o incluso con el motor encendido, por lo que el Fiscal de Distrito Zona Centro, Dr. Heliodoro Araiza Reyes, hizo un llamado a la ciudadanía para tener precaución y evitar ser víctima de este delito.

Lo anterior, durante la conferencia de prensa ofrecida este martes 23 de septiembre, en el Auditorio de la Fiscalía General del Estado, en donde estuvo acompañado por las Coordinadoras y los Coordinadores de todas las Unidades de Investigación.

Explicó que “los delincuentes ya se percataron de que hay una costumbre social de dejar el automotor con las llaves puestas; se hace un exceso de confianza, y para los infractores es relativamente sencillo estar a fuera de una tienda o de una casa, esperando a que la persona se descuide y aprovechan para robarlo”, comentó.

Dijo que, si bien no es sencillo cambiar las costumbres, debe ser parte de la responsabilidad ciudadana tener mayor precaución, dejarlos bien cerrados y llevarse las llaves para no facilitar que se cometa el ilícito.

En ese contexto, resaltó que la coordinación entre la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía y otras corporaciones, ha permitido disminuir la incidencia.

“En la jurisdicción de la Zona Centro ha bajado un 40% el robo sin violencia, y en la ciudad de Chihuahua la disminución es del 49%, esto en la temporalidad de enero a agosto de 2024 contra el mismo periodo de 2025”, detalló.

Al respecto, la Coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía Zona Centro, Marissa Yahaira Domínguez Núñez, explicó que una de las estrategias que ha contribuido a reducir esta estadística es el Proyecto Phatom.

Dicho proyecto consiste en iniciar las investigaciones desde que se recibe la llamada de emergencia al 911, con el fin de llevar la ventaja; “son unidades que mantienen en movimiento, porque lo que pretenden es sacarlos de la ciudad, de manera que la inmediatez para atender la emergencia es clave”, enfatizó.

Para ello -explicó- se elaboró un convenio con otras corporaciones, como la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para estar alerta las 24 horas de los 7 días de la semana.

“En cuanto llega una llamada, de inmediato nos coordinamos y comenzamos la investigación. Utilizamos herramientas tecnológicas como la red de cámaras PECUU y Centinela, y estamos en vinculación con Guardia Nacional, DEFENSA, y con otras Fiscalías de Distrito para cuando salen los vehículos a carretera”, expuso.

Todo ello ha permitido importantes resultados, entre los que se incluyen detenciones, y el aseguramiento de vehículos, finalizó.