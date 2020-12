Emite DSPM recomendaciones de seguridad al usar cajeros

Noticias de Chihuahua.-

Como parte del operativo Escudo Movilidad Segura y con el fin de evitar afectaciones al patrimonio familiar o convertirse en víctima de delincuentes, la Dirección de Seguridad Pública Municipal recomienda a usuarios de cajeros automáticos tomar en cuenta algunas medidas básicas, sobre todo durante la presente temporada por el incremento en la afluencia de personas utilizando dichos aparatos.

Si bien, la misma presencia de clientes puede inhibir la actividad de delincuentes junto a los cajeros, no se descarta que personas malintencionadas puedan rondar en inmediaciones o calles aledañas, ante lo cual es preferible acudir de día y de ser posible, en compañía de personas de confianza, sobre todo al retirar la cantidad máxima permitida de efectivo.

Además, como medidas de autocuidado, la Policía Municipal pide a quienes acudan a usar estos aparatos, tomar en cuenta los siguientes puntos:

Acude acompañado y de día, de ser posible.

No proporciones bajo ninguna circunstancia tu tarjeta o NIP a extraños.

No cuentes tu dinero ni en el cajero ni en vía pública.

Si estás en la fila y alguien te acompaña, no comentes acerca de tu dinero.

Al salir del cajero asegúrate que nadie te siga.

Retírate de personas que ofrezcan productos por debajo de su costo.

Desconfía de quien ofrezca juegos de azar o intercambios de dinero.

Si vas en auto, evitar dejar a la vista objetos llamativos al estacionarlo.

Si eres víctima de robo, trata de grabarte características del delincuente, como estatura, complexión, color de tez, tipo y color de ropa, sobre todo del calzado, así como color y tamaño de cabello o placas del vehículo que aborde para aportarlos al momento de pedir ayuda al 9-1-1.

En caso de que necesites efectuar retiros o depósitos de sumas fuertes de dinero y no puedes contratar guardias privados, pide el servicio de Acompañamiento Bancario de agentes de la Policía Municipal, marcando previamente al 9-1-1, o con el agente más cercano.