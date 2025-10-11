Emite Bomberos de Chihuahua recomendaciones para evitar accidentes por fallas en instalación de gas

El Gobierno Municipal a través del H. Cuerpo de Bomberos, exhorta a la ciudadanía a mantener una buena instalación de gas y verificar constantemente las líneas de conexión, a fin de evitar accidentes, ya sean fugas, explosiones o incendios.

El Bombero de Academia, Víctor Corral, dio a conocer las recomendaciones para evitar ser víctimas de cualquier siniestro:

-Revisar que el tanque no tenga óxido o se encuentre corroído de la superficie.

-La instalación debe ser realizada por personal certificado.

-Cierre las llaves del gas si se ausenta de casa por varios días.

-Utilice mangueras metálicas flexibles diseñadas para gas; evite las de plástico o en mal estado.

-En caso de intenso olor a gas, evacue y llame de inmediato al 9-1-1.

Es importante revisar de manera periódica las condiciones de su tanque, válvulas y las líneas del gas, manténgalo lejos de materiales inflamables y en caso de cualquier siniestro llamar al número de emergencia 9-1-1.