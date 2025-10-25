Elizabeth Olguín, de paramédico al engranaje femenino de la Guardia Nacional

Las mujeres de la Guardia Nacional combinan su pasión por servir a la población con la experiencia de muchas, ser mamás. Tal es el caso de la sargento Elizabeth Olguín Pérez de 34 años de edad, perteneciente al 32 Batallón de la GN y quien, desde hace cinco años, ha sido constante en mantener esa pasión y vocación por servir a la nación sin descuidar el inmenso amor que tiene por su familia que encabeza su hijo de 13 años.

Desde la Plaza de Armas de la ciudad de Chihuahua, la sargento compartió a Entre Líneas que formar parte de la Guardia Nacional le ha sido muy grato, pues el ser madre soltera, no la limita, sino al contrario, hay más amor por el compromiso de la justicia y la paz, como lo dice su lema y al mismo tiempo, dar beneficios a sus familias.

¿De dónde es la sargento Olguín? —Soy de Torreón, Coahuila, causé alta allá en Torreón, pero posteriormente nos mandaron aquí a Chihuahua.

¿Cuánto llevas en las filas de la Guardia Nacional? —Cinco años. Ha sido una experiencia grata no solo para mí sino para mi hijo y mis padres. Del hecho de estar aquí de que ellos tienen el apoyo de lo que es este trabajo y pues es muy grato ver que mi familia esté estable con el apoyo que yo les brindo mediante la Guardia Nacional.

¿A qué te dedicabas antes de llegar a la Guardia Nacional? —Fui Técnico en Urgencias Médicas (Paramédico).

¿Quiénes son tu motor? —Mi hijo. «Mi amor hermoso».

¿Mujeres que admiras? —Refugio Estevez Reyes «Mamá Cuca», la primera enfermera Militar de México, soy fan de María Félix y de Frida Khalo.

¿Qué beneficios tiene una mujer perteneciente a la Guardia Nacional? —Tenemos la facilidad, más a nosotras como madres solteras poder estar con nuestra familia o traérnosla para acá. Es motivación, es nuestra moral, es nuestra familia y más para nosotras las mujeres que si somos madres solteras, o solteras, traernos a nuestros padres, para que estén con nosotras, que nos apoyen, incluso cuando salimos, que en nuestros días libres nos mimen, llegar a casa, estar agosto en familia.

¿Cómo toma tú hijo el hecho qué mamá tiene que salir de casa, a otro estado por ser de la Guardia Nacional? —La verdad sí está muy orgulloso, me dice cuando tengo la oportunidad de estar en mi casa, y que voy por él a la secundaria, me dice: «Mami, es que me preguntan por ti, qué si qué eres, a qué te dedicas y que te ves muy bien…». Y como le mando fotografías a veces a mi bebé, en el que le digo, mira ando haciendo esto, pues él presume a sus compañeros y así nos verán, feliz de la vida.

¿Qué mensaje compartes con quienes aspiren a ser elementos de la Guardia Nacional? —Que se motiven, es muy grato, es una vocación y hay beneficios.

Compañerismo y apoyo entre mujeres

Cabe mencionar que la sargento Olguín, el pasado viernes estuvo presente junto con compañeros y compañeras en uno de los módulos instalados para el reclutamiento de nuevos elementos, de los cuales las edades para poder formar parte de la Guardia Nacional van desde los 18 hasta los 29 años con once meses.

Mujeres de valentía, lealtad, compromiso, fuerza física y moral

Actualmente en el territorio mexicano, hay más de 15 mil 043 mujeres en la Guardia Nacional que han demostrado ser ejemplo de valentía, lealtad, compromiso, fuerza física y moral. La sargento Olguín Pérez, quien comparte su experiencia, expresó que hoy en día, el ser mujer no es obstáculo para tener las mismas oportunidades que los varones, además mencionó con orgullo que es gratificante, ya que hay muchas mamás en la corporación.

Cabe recordar que desde su incorporación en diferentes cargos hasta, el desempeño destacado de oficiales y soldados, la presencia femenina en la Guardia Nacional ha sido un reflejo de la igualdad de género y el reconocimiento a sus capacidades.

La inclusión y el respeto siguen siendo pilares en la institución, con el firme compromiso de fomentar un entorno en el que todas las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente en igualdad de condiciones.

No obstante, ayer que estuvieron en Plaza de Armas invitando a la población a sumarse a las filas de la Guardia Nacional, el lente de Entre Líneas fue testigo que eran más mujeres, las que ponían atención a los elementos que estaban repartiendo la información, e incluso, hubo quienes dieron respuesta positiva para reunir los requisitos y sumarse a esta labor.