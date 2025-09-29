Eligen a Cuauhtémoc Estrada como presidente de la JUCOPO

Por unanimidad, integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) eligieron como su presidente al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, de quien representantes y coordinadores del resto de las fuerzas políticas, destacaron su capacidad de consenso y diálogo.

Fue el presidente saliente de la JUCOPO, Alfredo Chávez, quien resaltó que a pesar de pensar distinto, se han logrado consensos con Estrada Sotelo.

Mientras que el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, manifestó la necesidad de lograr esos consensos y que Cuauhtémoc Estrada es alguien que tiene la capacidad para hacerlo.

En el caso del coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Arturo Medina, dijo desearle todo el éxito a Cuauhtémoc Estrada en esta nueva etapa de la JUCOPO, cuestión que fue respaldada por el representante del Partido Verde, Octavio Borunda, quien también deseó lo mejor al líder de la bancada morenista.