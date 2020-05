Elecciones primarias riñen con estatutos de partidos

Noticias de Chihuahua.-

El coordinador de los diputados de Morena, Miguel Colunga Martínez, y el diputado local, Omar Bazán Flores, coincidieron en que las elecciones primarias deben quedar fuera de la reforma política electoral, ya que riñe con las leyes generales y con los mismos estatutos de los partidos.

Bazán Flores comentó que la legislación local no puede obligar a los partidos políticos a elecciones primarias, ya que con esto violarían sus propios estatutos, los derechos de sus militantes y la misma Ley General de Partidos Políticos.

Precisó que se deben cuidar los derechos político electorales de los militantes y la reglamentación de los partidos políticos, ya que partidos como el que representa tiene registro nacional y se tienen que apegar a los lineamientos que se ordenan desde la dirigencia nacional del partido.

Hasta el momento no hay una propuesta presentada para incluir elecciones primarias en la reforma político electoral, ya que no las bancadas, a excepción del PRI y Morena, no han presentado iniciativas en torno a la modificación de la Ley Electoral.