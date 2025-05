Elección judicial inoportuna ante negociación de TMEC y Donald Trump: IMEF

El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos y Finanzas (IMEF), Miguel Najera dio a conocer que el proceso de la elección judicial es muy inoportuna esto debido a que el panorama global no ha sido el idóneo.

El impacto de las elecciones a la economía no es algo que se esté previendo de ahora, pues desde meses atrás se ha señalado que peligro es latente y amenaza al nearshoring con futuras inversiones

El primero de junio a pesar de la afluencia de votantes se dará la victoria de los que tengan mayores votos y hay que recordar que la forma de selección será por género y votos, con reglas distintas a las elecciones tradicionales.

“Es difícil decir que la reforma va a ser buena o va a ser mala, nos puede gustar o no nos puede gustar, o podemos tener cada quien una opinión muy respetable lo que he sostenido es que, es muy inoportuna ante una nueva presidencia de Estados Unidos, estas a punto de negociar el Tratado de libre comercio hacer una reforma de este calado, que no se ha hecho en el mundo y que no sabes en que va a resultar es súper inoportuna para llegar a una negociación del tratado de libre comercio”, comentó.