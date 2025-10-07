El verdadero rostro de Andrea Chávez es la hipocresía política, el domingo se notó el castigo de Sheinbaum: PAN Estatal

La presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Daniela Álvarez, aseguró que el verdadero rostro de la senadora Andrea Chávez es la hipocresía política, además de que destacó que el domingo en el Zócalo durante el Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, se notó el castigo de la jefa del Ejecutivo hacia los morenistas que están vinculados con el senador Adán Augusto López y Andrés Manuel López Beltran.

“Sabemos que esta senadora pues sale con una cara de que está a favor del pueblo y en contra de los privilegios, pero por el otro lado pues tiene otro rostro en donde le gusta justamente rodearse de privilegios y sabrá Dios del recurso que llega a sus manos para anticiparse muchas cosas rumbo al 2027, entonces es el verdadero rostro de la senadora de la corrupción”, dijo Daniela Álvarez.

La jefa panista añadió que “si alguien se ha encargado de tener una doble cara, es la senadora de la corrupción. Entonces, qué bueno que la sigan desenmascarando y sigan exhibiendo el uso de los recursos públicos y los otros que no sabemos de dónde llegan”.

A pregunta expresa de si existe hipocresía política por parte de la senadora morenista, la dirigente estatal del PAN aseguró que “totalmente. Y esa es una parte fundamental de lo que les acabo de comentar hace un momento. Yo creo que cada día se exhibe más de cuerpo completo quién es esta senadora de la corrupción. Y lo que destacó justamente en el Informe de Claudia Sheinbaum es el castigo de la presidenta a quienes no son sus favoritos o sus allegados”.