El uso de camiones piratas y en mal estado debe ser considerado delito: Xóchitl Contreras

Ante la grave crisis de transporte público que vive Ciudad Juárez, la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, presentó una iniciativa para castigar con cárcel a quienes operen camiones piratas y revocar concesiones a los transportistas que incumplan con la ley.

“Ya no podemos seguir permitiendo que el transporte público sea un riesgo mortal para las familias juarenses. Es inaceptable que personas sin concesión, sin permisos y con unidades en condiciones deplorables sigan operando impunemente, poniendo en peligro a miles de ciudadanos”, declaró Xóchitl Contreras.

La iniciativa propone que el uso de camiones piratas sea considerado un delito con penas de hasta tres años de prisión, además de la suspensión definitiva de concesiones para aquellos que no cumplan con la normativa vigente. También contempla sanciones para quienes alteren la identificación de los vehículos para eludir controles, y penas de cárcel para quienes operen unidades en condiciones mecánicas deficientes o sin seguro vigente.

“Es momento de que el Estado mande un mensaje claro: no más transporte irregular, no más impunidad y no más accidentes evitables. Quienes juegan con la vida de los juarenses por negocio deben asumir las consecuencias”, afirmó Xóchitl Contreras.

Ciudad Juárez ha sido testigo de múltiples tragedias causadas por el transporte irregular y negligente. Solo en esta ciudad, más de 2,000 camiones de transporte de personal operan sin cumplir los requisitos mínimos de seguridad, incluyendo el límite de antigüedad de los vehículos, lo que ha derivado en innumerables accidentes, muchos de ellos fatales.

“La seguridad y la vida de los ciudadanos están por encima de cualquier interés económico. No podemos seguir viendo estas tragedias como simples fallas administrativas. Es momento de actuar con firmeza”, concluyó la diputada.

Con esta propuesta, se busca garantizar que el transporte público en Chihuahua deje de ser un peligro latente y se convierta en un servicio digno, seguro y eficiente para todos los ciudadanos.