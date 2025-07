“El titular de JMAS no quiere dar soluciones a la crisis de agua”: Alma Portillo pide intervención urgente del estado

La diputada parralense por Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, se presentó en las instalaciones de la Junta Central de Agua y Saneamiento, para entregar una carta dirigida al titular de la dependencia, el ingeniero Mario Mata Carrasco, con el fin de documentarle un listado de deficiencias expuestas por habitantes y que son atribuibles al titular de la Junta Municipal de Agua en Parral, Arturo Gaytán.

Portillo destacó la inundación por aguas negras presentada en un domicilio cuyo propietario hizo pública en redes sociales la tragedia que vive su familia, así como los constantes llamados a la instancia para resolverlos y los reiterados reportes y quejas sobre desabasto en toda la ciudad.

«La Junta Municipal de Agua no quiso atender las denuncias de las y los ciudadanos, igual que no han querido atender la exigencia de un rediseño en el sistema de tandeo que no funciona; Igual que amenazaron con no surtirle agua con pipas a todas las personas que tienen adeudos», aseveró la servidora pública.

En el caso de la negativa de la Junta Municipal a entregar agua en pipas que presentan adeudos, la parralense explicó que se trata de una violación al derecho humano que todos los parralenses tienen de acceder a agua suficiente para vivir dignamente, además criticó que se les cobre un servicio que reciben en pésimas condiciones y con alarmantes deficiencias.

«Es claro que quien dirige la Junta Municipal de Agua no quiere funcionar y pisotea uno de los derechos más fundamentales de las y los parralenses», sostuvo.

En el documento, Alma Portillo solicita la intervención del titular de la Junta Central para frenar las omisiones de quien dirige la Junta Municipal, y pidió que de ser necesario sea sustituido por un perfil que sí tenga voluntad de resolver la problemática que enfrenta la ciudad.

«He presentado este escrito dirigido al ingeniero Mario Mata Carrasco para que atienda de manera inmediata las problemáticas a las que nos enfrentamos en la ciudad de Parral e informaré a la brevedad sobre la respuesta del funcionario estatal», finalizó la legisladora.