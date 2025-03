El senador Mario Vázquez pide licencia temporal por cuestiones de salud; asume Adriana Fuentes

El senador del PAN, Mario Vázquez, informó que solicitó licencia temporal a su cargo debido a que fue atendido de un problema de salud, el cual no es grave.

Sin embargo, en lo que se recupera, su suplente Adriana Fuentes Téllez asumirá como senadora.

Así lo informó el senador Mario Vázquez a través de sus redes sociales:

“Les informo que, debido a un asunto de salud no grave, me encuentro hospitalizado; sin embargo, mi estado es estable. Desde este miércoles estaré solicitando una licencia temporal por el resto de la semana como senador por Chihuahua para concentrarme en mi recuperación. Durante este período, la senadora suplente Adriana Fuentes Téllez se encargará de atender los compromisos y responsabilidades inherentes a mi cargo. Agradezco profundamente su comprensión y el apoyo que me han brindado en estos momentos. ¡Nos vemos pronto, primero Dios!”