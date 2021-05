“El PRIAN ya se quitó la máscara”: Pide El Caballo voto de confianza a su proyecto

Noticias de Chihuahua.-

La desesperación de ver caer su campaña, llevó a Maru Campos a destaparse como lo que realmente es: la candidata del PRIAN, denunció el aspirante a la gubernatura de Chihuahua por Movimiento Ciudadano, Alfredo “El Caballo” Lozoya.

Luego de que la candidata del PRI, Graciela Ortiz oficializó la alianza con Campos Gálvan, El Caballo hizo un llamado a los panistas y a las personas que simpatizan con dicho partido, a darle un a él su voto de confianza.

Recordó que Maru Campos representa lo que los chihuahuenses ya no quieren: seis años de corrupción con el PRI, ni repetir los cinco de ineptitud del PAN, por lo que invitó a los chihuahuenses a sumarse al proyecto de gobierno.

“Hago un llamado a los panistas buenos, a todas las personas que alguna vez confiaron en el PAN y que hoy han sido traicionados porque ellos sabes que, por dignidad, por vergüenza y por historia, no pueden votar por el PRI. a esos panistas les pido que me den un voto de confianza, yo no los voy a fallar”, aseveró Lozoya Santillán.

A una semana de que concluya la contienda por la gubernatura del estado, informó que cerrará su campaña más fuerte que nunca al ofrecerle a la ciudadanía las mejores propuestas para sacar a Chihuahua adelante.

Declaró que las declinaciones y alianzas de los últimos días, son una muestra de que los partidos siguen haciendo más de lo mismo, pero, afortunadamente las y los votantes tienen en Movimiento Ciudadano una opción honesta, transparente y con acciones contundentes para atender problemas como la inseguridad.

“Yo quiero lanzar hoy un mensaje que dé certeza a la gente del estado de Chihuahua: en Movimiento Ciudadano, la única alianza que vamos a hacer, será el seis de junio con la ciudadanía, la única alianza que hemos perseguido siempre es la de los ciudadanos, la de la gente que sí quiere que cambie este estado y que vayamos adelante, un paso a la vez, para resolver los problemas del estado”, dijo.