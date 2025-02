«El PRI ya limpió la casa y Morena recogió la basura», dice el coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario ante «pepena» morenista

Luego de la campaña de afiliación masiva que emprendió la dirigencia nacional de Morena, en la que se han sumado como militantes de ese partido conocidos personajes expanistas y expriistas, el coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario del PRI, José Luis Villalobos, aseguró que mientras el Revolucionario Institucional «ya limpió la casa, Morena recogió la basura».

«Morena está haciendo completamente todo al revés de cómo dijo que iba a hacer las cosas en ese sentido, Morena dijo no mentir, no robar y no traicionar, y ahora no solamente no están persiguiendo a los mentiroso, no están persiguiendo a los corruptos y a los traidores, los están afiliando a su partido. Es lamentable», declaró Villalobos García.

El también diputado local en el Congreso de Chihuahua, afirmó que «ellos están de alguna manera coaccionando políticamente todo esto. Es la pepena política. El caso en particular de Corral es de traición a quien les dio todo en su vida política. Y allá están en el basurero de la historia».

«El PRI ya limpió la casa y Morena recogió la basura», finalizó el coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario del Revolucionario Institucional.