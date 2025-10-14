El PAN se tiene que ciudadanizar, nuestros grandes referentes vinieron de la ciudadanía: Alfredo Chávez

Ante la apertura del Partido Acción Nacional (PAN) a candidaturas ciudadanas, el coordinador del Grupo Parlamentario en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, recalcó que el partido se tiene que ciudadanizar, pues recordó que los grandes referentes del panismo vinieron de la ciudadanía.

Así lo dijo luego de que el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado, Rafael Loera, señalara que en la asignación de candidaturas, el PAN debe preponderar a la militancia.

“El PAN es un partido ciudadano. Y la alianza que vamos a hacer es con los ciudadanos. Estamos muy contentos con el próximo sábado del relanzamiento de Acción Nacional. Hoy lo platicaba yo con nuestra jefa estatal, con nuestros diputados, con todos y con todas. Y entendemos que el PAN necesita potencializar a los ciudadanos de este país y darles una opción de un partido abierto en donde encuentren espacio, a los que no piensan igual que Morena, los que queremos estar en contra de este régimen que está asfixiando este país y que por supuesto cualquier ciudadano que milite con nuestra historia, que milite con nuestros valores, que milite con nuestras ideas, pues es bienvenido”, reiteró Chávez Madrid.

El coordinador de la bancada de Acción Nacional en el Legislativo local explicó que “soy panista hace 24 años. Me define mi historia en el PAN. Nunca he sido candidato de otro partido y le voy a responder. Yo conocí al PAN cuando los ciudadanos podían entrar como si fuera su casa. Hoy tenemos que regresar a ese PAN que yo conocí, ese PAN de hace 23 años donde un Fox, donde un Maquío, donde un Pancho Barrio, donde un Don Luis H. Álvarez venían de la sociedad civil, venían de ser ciudadanos y fueron grandes íconos del PAN”.

“Hoy estamos en ese momento histórico, yo sí conozco al PAN, lo he leído, lo he vivido, lo he sentido, Y por eso digo que el PAN se tiene que ciudadanizar porque nuestros grandes referentes han venido de la ciudadanía”.