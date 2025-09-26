El PAN está listo y unido para explorar las alianzas: Alfredo Chávez

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, resaltó la unidad que se vive en el partido y afirmó que esa unión abre la posibilidad de explorar alianzas electorales.

“El partido está unido y está preparado para explorar las alianzas, no nada más con MC, sino con otros partidos y sobre todo con la sociedad civil organizada”, destacó Chávez Madrid.

El líder panista volvió a hacer “un llamado muy respetuoso a los empresarios, a la sociedad civil organizada, a que vean lo que es Morena, a que no caigamos en discursos fáciles de los actores políticos de Morena, porque donde gobierna Morena no hay democracia, no hay desarrollo económico, no hay desarrollo humano y hay imposición de una agenda ideológica muy clara. Entonces, hacer este llamado. Nosotros vamos a defender Chihuahua. Y bueno, pues los partidos políticos que integren esa defensa, pues serán bienvenido”.

“Agradecerle a nuestra jefa de partido, yo de verdad felicito a Daniela Álvarez, y lo digo fuerte y claro, tenemos presidente estatal, lo lo hemos visto, lo vimos la semana pasada en Ciudad Juárez, que el panismo de Juárez está echado para adelante con una gobernadora que está echada para adelante, y lo vimos también en un panismo que vive su democracia interna en la ciudad de Camargo, donde nuestra presidenta tuvo una gran visión política para poder juntar a las diferentes fuerzas del partido”, declaró el coordinador panista.