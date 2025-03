«El futuro de Chihuahua no se negocia ni mucho menos se entrega», refrenda Maru seguir al frente del Estado

Dentro de su Tercer Informe de Resultados, la gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que ha sido un gran honor para ella el trabajar para Chihuahua desde la gubernatura y aseguró que seguirá al frente durante los 3 años restantes.

«Desde hace tres años he trabajado el más alto honor que puede tener una servidora pública… quiero decirles que sigo siendo la que gobierna, no importa lo grande que parezcan los retos, vamos a seguir trabajando hasta el límite de nuestras fuerza y capacidades, porque es muy claro que en el presente y en el futuro Chihuahua no se negocia ni mucho menos se entrega».

Asimismo, Maru Campos hizo un llamado a la unidad ya que actualmente se atraviesa por una serie de retos nacionales e internacionales que no permiten margen de error.