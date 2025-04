El deporte impacta en la transformación de vidas en la sociedad: Adan Galicia

El Regidor Adan Isaías Galicia Chaparro presentó hoy ante el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua un posicionamiento oficial con motivo del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, que se celebra cada 6 de abril, fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013 en conmemoración del primer día de los Juegos Olímpicos Modernos celebrados en 1896 en Atenas, Grecia.

Durante su intervención, el regidor presidente de la Comisión de Deporte del Ayuntamiento de Chihuahua destacó que esta fecha representa una oportunidad para reflexionar sobre el impacto positivo que el deporte puede tener en la transformación de vidas y comunidades en Chihuahua. «El deporte no solo mejora la salud física de las personas, sino que también juega un papel crucial en el desarrollo emocional y social, fortaleciendo la autoestima, la resiliencia y la capacidad de trabajo en grupo», señaló.

El Día del Deporte tiene como objetivo promover la actividad física, el bienestar y la unión de las personas a través del ejercicio. Esta jornada resalta los valores fundamentales que el deporte enseña: disciplina, cooperación, respeto, superación personal y trabajo en equipo. El deporte no solo mejora la salud física de las personas, sino que también juega un papel crucial en el desarrollo emocional y social, fortaleciendo la autoestima, la resiliencia y la capacidad de trabajo en grupo.

Fomentar la práctica deportiva es fundamental para el bienestar de los ciudadanos, promoviendo hábitos saludables y creando espacios de integración social. Además, el deporte ofrece a los jóvenes un entorno donde pueden desarrollar habilidades valiosas para su vida personal y profesional, alejándolos de influencias negativas, afirmó.

El posicionamiento presentado ante el Cabildo se enfoca en cuatro objetivos principales: Fomento de Estilos de Vida Saludables por medio de promover la práctica deportiva como una inversión en la prevención de enfermedades y el mejoramiento de la calidad de vida de los chihuahuenses.

La unión y cohesión social que permita aprovechar el poder integrador del deporte para unir a personas de diferentes orígenes y contextos, creando entornos de respeto y cooperación en la comunidad.

Oportunidades para los Jóvenes a fin de impulsar el deporte como herramienta para el desarrollo integral de la juventud, fomentando valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia.

Y el desarrollo de talento local enfocado a apoyar a los atletas locales para que puedan representar a Chihuahua en competencias nacionales e internacionales, generando un sentido de orgullo y pertenencia en la población.

«El Día Internacional del Deporte es una invitación a reflexionar sobre cómo el deporte, como herramienta de desarrollo y paz, puede fortalecer a nuestra sociedad. Hoy celebramos no solo la actividad física, sino también los valores que nos unen como comunidad», concluyó el regidor Galicia Chaparro.