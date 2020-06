El COVID es real, no hay que bajar la guardia, pide enfermero del IMSS

Noticias de Chihuahua.-

Para Cristian Alejandro Gámez Espinoza, enfermero líder de la atención en la zona de urgencias COVID-19 del Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Morelos” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, el enfrentar esta emergencia sanitaria ha sido todo un reto, una gran experiencia con muchas emociones encontradas.

Afirmó que el esfuerzo que realizan día a día hombres y mujeres que atienden de manera directa a los pacientes sospechosos y confirmados con coronavirus es indescriptible, por lo que, destacó, debe de ser realmente valorado por la sociedad.

En ese sentido, pidió a los chihuahuenses no bajar la guardia y seguir acatando las recomendaciones de las autoridades de salud.

“No hay nada más real de lo que estamos viviendo. Yo puedo decir que aquí damos el 100 por ciento de nuestra capacidad laboral y física. Por favor, hagan caso de lo que se les dice. Esto sí es real”, puntualizó.

Gámez Espinoza señaló: “para mí esto ha sido una experiencia muy difícil, pero bastante enriquecedora; triste y algo cansada. Todos los compañeros de esta área hemos enfrentado un sin fin de emociones”.

Confesó que él y sus compañeros han sentido miedo, pero a la vez los ha llevado a prestar más atención a todos los procedimientos y el cuidarse unos a otros.

Indicó que la jornada laboral inicia a las 07:00 horas con la colocación del Equipo de Protección Personal (EPP). “Luego ingresamos a la sala (de atención COVID), recibimos al paciente, revisamos las indicaciones que hay, tomamos laboratorios, las simetrías, radiografías de control, iniciamos con baños, arreglo de unidad y muchas actividades más. Todo esto lo hacemos aproximadamente en un turno de siete horas”.

“Tenemos que trabajar con un calor sofocante, que se compara con realizar una rutina de gimnasio, pero de siete horas”, hizo hincapié.

Para él, como para sus compañeros, esas condiciones de trabajo los hace estar alerta y unidos, “porque hay que tener mucha disciplina en nuestros procedimientos y, sobre todo, mucha disciplina al cuidar nuestro equipo”.

“Nos cuidados porque en nuestras casas nos esperan. Tomamos los cuidados necesarios. Por ejemplo, yo no uso la misma ropa. Traigo una maleta con varios cambios precisamente para llegar lo más limpio a mi casa. Antes de entrar, me tomo una ducha y esa ropa sucia la pongo en una bolsa aparte y no entra a mi casa”, compartió.

El enfermero manifestó que los trabajadores de las áreas de atención COVID viven con el temor latente de resultar contagiados, por lo que reiteró su petición a la población de cuidarse y acatar las medidas de las autoridades sanitarias para reducir los casos de esta enfermedad.

La Oficina de Representación Chihuahua del IMSS reconoce la vocación, el valor, esfuerzo y valentía de todo su personal médico, de enfermería y administrativo, en el combate de esta emergencia sanitaria.