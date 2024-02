Ejercito no tiene capacidad para atender obra de tramos carreteros: CMIC

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Julio César Mercado Rodríguez dio a conocer que el ejército mexicano no cuenta con la capacidad suficiente para encargarse del mantenimiento y adecuación de las carreteras, espera que este programa del Gobierno Federal no intervenga en el norte.

“Definitivamente nosotros como cámara no estamos de acuerdo en que entre el ejército, como yo lo he dicho no son especialistas en estos trabajos y no tienen conocimiento para manejar la mezcla asfáltica, la maquinaria para el fibroso de carpeta y la verdad como ha sido nuestro posicionamiento estamos en contra”, comentó.

Asegura que ya se anunció que la Secretaría de Defensa Nacional se encargará de los trabajos de reparación de carreteras por sobrepeso de materiales del tren maya, esto al sur del país.

“Lo vemos difícil y complicado que entre el ejército a la reparación de carreteras de todo el país, pero esperemos que no se tome esa decisión por parte del presidente”, comentó.

Cabe destacar que el líder de los constructores asegura que no es peligroso que la Sedena tome el control de la construcción, ya que al no tener capacidad y conocimiento de obra al final de cuentas se dará la subcontratación de mezcla asfáltica al no saber como es el trabajo.