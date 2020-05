Ejecutan otras dos órdenes de aprehensión contra Esparza por desvío de 7 mdp

Noticias de Chihuahua.-

La Fiscalía General del Estado dio cumplimiento a dos órdenes de aprehensión libradas por un Tribunal Penal en contra de Jesús Manuel E. F. por los delitos de Peculado Agravado en perjuicio del patrimonio de la Auditoría Superior del Estado.

Se le atribuye el desvío de recursos públicos para beneficio personal, durante el año 2014 a través de contrataciones simuladas con empresas “fantasmas” del centro del país; por un monto de siete millones de pesos aproximadamente.

Las empresas utilizadas para el desvío de recursos mediante la simulación de contratos, han sido investigadas y declaradas por la Secretaria de Hacienda Federal como empresas facturadoras de operaciones simuladas.

Entre las empresas “fantasmas” utilizadas se encuentran Comercializadora Wade, S. A. de C. V., Consultoría Naliso S. A. de C. V. y Servicios Empresariales Avantgarde, S. C., originarias del centro del país.

Actualmente Jesús Manuel E. F., quien se desempeñaba como titular de la Auditoria Superior del Estado, órgano público encargado de vigilar el correcto uso del dinero público del Estado, acumula nueve procesos penales en su contra por desvíos que acumulan un monto de 31 millones de pesos aproximadamente.

En breve el imputado será presentado antes los Tribunales Penales que emitieron las respectivas órdenes de aprehensión que le fueron cumplimentadas el pasado viernes 15 de mayo, con el fin de que se resuelva su situación jurídica.