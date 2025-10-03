Duarte viajará a CDMX por amparo vs FGR, sin relación con el caso de las presas: defensa

Juan Carlos Mendoza, abogado del ex gobernador César Duarte Jáquez aseguró que el traslado de su representado a la Ciudad de México, no tiene relación alguna con el caso de las presas en el Rancho El Saucito.

En este sentido, explicó que el traslado obedece al cumplimiento de un recurso de amparo que se interpuso desde mayo de este año para que la Fiscalía General de la República (FGR) le permita tener acceso a una carpeta de investigación que se sigue en su contra y de la cual no se le había permitido conocer su contenido.

Asimismo, durante su estadía en la FGR, el exmandatario solicitará la liberación de los bienes que se le aseguraron como parte de la investigación.

César Duarte acudirá a la Ciudad de México en compañía de sus abogados Irving Anchondo y Héctor Villasana, se dio a conocer que al término de su visita dará una conferencia de prensa.

Cabe señalar que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informó que en cumplimiento a un oficio girado por la FGR, se llevará a cabo un operativo de traslado a CDMX del exgobernador César Duarte a efecto de que comparezca ante la autoridad federal y en virtud de que permanece con brazalete electrónico y con restricción de no salir de la ciudad de Chihuahua.