DSPM lamenta fallecimiento de policías estatales tras enfrentamiento en la Sierra

Julio César Salas González, al comienzo de su conferencia de prensa, lamentó el fallecimiento de tres policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que ayer perdieron la vida tras una emboscada en el municipio de Moris.

Con profundo dolor y con el uniforme policial, se sumó a la pena que embarga a la familia y SSPE de: Ana Esmeralda Arteaga Arroyo, Guillermo Aguirre Palma y Germán Peralta Hernández.

El jefe de las fuerzas municipales, también mandó un abrazo al secretario Gilberto Loya por esta baja de elementos, pues dijo, que todos aquellos que portan un uniforme, evidentemente se siente dolor y esa frustración.

«Yo si quiero darle ese mensaje a las familias y decirle al secretario que cuentan con la DSPM y, lo que nos toca a nosotros es estar cuidando a nuestros policías y por eso expresamos nuestro sentir ante tal pérdida».

Cabe recordar que ayer fue un día de enfrentamiento entre civiles y fuerzas de la SSPE, aquí arribaron vía aérea tres elementos lesionados.