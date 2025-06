“Drenaje pluvial en Juárez: una deuda pendiente del Gobierno Municipal”: Xóchitl Contreras

Ante las recientes lluvias que han dejado nuevamente calles intransitables, viviendas afectadas y cientos de juarenses con pérdidas materiales, la diputada Xóchitl Contreras alzó la voz para exigir al Gobierno Municipal que cumpla con su responsabilidad legal y moral en el tema del drenaje pluvial, una infraestructura que, a todas luces, ha sido descuidada y relegada pese a su urgencia.

«El drenaje pluvial no es un favor, es una obligación del Gobierno Municipal. Mientras las lluvias continúan, la ciudad se convierte en un caos: calles inundadas, vehículos atrapados, familias afectadas… y una autoridad municipal ausente», expresó la legisladora.

La diputada recordó que, mientras el drenaje sanitario, que corre por debajo de las calles y se encarga de las aguas residuales, es administrado por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), el drenaje pluvial, es decir, la recolección del agua de lluvia que baja por las calles y avenidas es competencia exclusiva del municipio, tal como lo marca el artículo 115 de la Constitución.

Muchas zonas de Juárez se han transformado en arroyos naturales, nacidos no por el diseño urbano, sino por el abandono de la Presidencia Municipal. “Cada vez que llueve, aparecen estas corrientes porque no hay obras de captación, no hay canalizaciones adecuadas ni sistemas de evacuación del agua pluvial. Esto no es nuevo, ni inesperado, es simplemente el resultado de no hacer el trabajo que debe hacer el Municipio”, denunció.

Destacó que no se trata de pedir imposibles, sino de exigir lo mínimo: responsabilidad. Año tras año Ciudad Juárez enfrenta el mismo problema. No puede ser que en pleno 2025 sigamos esperando milagros. El municipio debe planificar, presupuestar y ejecutar obras que protejan a la ciudadanía. No hay más margen para las excusas.

«En otras ciudades del país se han implementado con éxito soluciones como sistemas de alcantarillado pluvial inteligente, jardines de lluvia y colectores estratégicos que evitan inundaciones. Juárez no merece menos. Vamos tarde, pero nunca es tarde para empezar a hacer las cosas bien.»

“Para mí, el bienestar de las familias juarenses es primero. No podemos permitir que cada lluvia se convierta en una tragedia. Gobernar implica prever, actuar y proteger. Y si el Gobierno Municipal no quiere o no puede hacerlo, que no estorbe a quienes sí queremos ver progreso”, concluyó la diputada Xóchitl Contreras.