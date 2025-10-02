Don Víctor protesta contra coyotes de los campesinos y saca su «mercadito» a la calle

Don Víctor forma parte de la Unión Campesina Democrática (UCD), hoy se instaló sobre la calle Tercera y Libertad, quien junto con sus familiares comenzaron a vender frutas, verduras, frijol y pinole a precios que ellos llaman, justos.

Directos del campo, la bolsa de papa, pepino, manzana, guayaba, chile chilaca, chile colorado, entre otros, las vende en 20 pesos. Compartió a Entre Líneas que esto lo hace como modo de protesta contra los coyotes del campo. Y es que dice que ellos allá en el campo quieren pagarles a los campesinos a 5 pesos el kilo y venir a la capital a venderlo a 45 pesos.

Dijo que se instalaron a la una de la tarde y se irán hasta las 6:00 de la tarde. Afirmó también que ellos estarán haciendo esta protesta hasta que se les acabe el producto chihuahuense y la misma ciudadanía los apoye.

No obstante, además de vender fruta y verdura, compartió que tienen venta de pinole que varía los precios de 80 a 90 pesos. Asimismo, queso de Villa López, también de diferentes precios como por ejemplo de 50, 100 y 150 pesos.