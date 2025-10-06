Don Víctor fue un empresario visionario y gran apostador por el desarrollo económico de Chihuahua: Bonilla

El alcalde Marco Bonilla dio a conocer que hoy canceló una obra en solidaridad al fallecimiento del empresario y esposo de la gobernadora Maru Campos, don Víctor Cruz Russek. Por lo tanto envió condolencias y pronta resignación a sus familiares, en especial a la mandataria estatal.

“Don Víctor fue un empresario visionario un gran apostador por el desarrollo económico de Chihuahua y todavía este año, nos reunimos con él a hablar algunos temas sobre la educación de Chihuahua”.

El edil capitalino dijo que lo recordará siempre como un chihuahuense preocupado por que la ciudad tuviera un mejor desarrollo.

Finalmente dijo que además ese legado que dejó como empresario, también se va un ser humano excepcional. “Un ser humano como pocos, todos sus empleados con mucho cariño y mucho respeto eso dice más que mil palabras”.

octubre 6, 2025 12:33 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua