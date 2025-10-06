Don Víctor fue un empresario visionario y gran apostador por el desarrollo económico de Chihuahua: Bonilla

El alcalde Marco Bonilla dio a conocer que hoy canceló una obra en solidaridad al fallecimiento del empresario y esposo de la gobernadora Maru Campos, don Víctor Cruz Russek. Por lo tanto envió condolencias y pronta resignación a sus familiares, en especial a la mandataria estatal.



“Don Víctor fue un empresario visionario un gran apostador por el desarrollo económico de Chihuahua y todavía este año, nos reunimos con él a hablar algunos temas sobre la educación de Chihuahua”.



El edil capitalino dijo que lo recordará siempre como un chihuahuense preocupado por que la ciudad tuviera un mejor desarrollo.

Finalmente dijo que además ese legado que dejó como empresario, también se va un ser humano excepcional. “Un ser humano como pocos, todos sus empleados con mucho cariño y mucho respeto eso dice más que mil palabras”.