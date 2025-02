Docentes se van a paro por reforma a Ley del ISSSTE, SNTE 8 aclara que no hay afectación al magisterio

Eduardo Zendejas Amparán, secretario general de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) manifestó que este viernes diversos docentes fueron a paro por la inconformidad ante diversas reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sin embargo, aclaró que desde el sindicato no hubo convocatoria alguna.

Expresó que existe una confusión respecto a las modificaciones a la Ley del ISSSTE, no obstante, las y los docentes cuentan con el respaldo de su Sindicato y aseguró que en el momento en que sea necesario ir a paro, se llevará a cabo el tiempo que sea necesario.

El dirigente sindical indicó que existe una iniciativa presidencial para realizar una reforma a la Ley del ISSSTE en dos temas: el financiamiento de vivienda y fortalecer el presupuesto de salud.

Explicó que en el presupuesto de salud venía una afectación para las y los trabajadores de la educación en el que se establecía un incremento en el porcentaje al seguro de salud para quienes ganan más de 10 UMA’s, equivalentes a 34 mil 394.6 pesos mensuales.

No obstante, el SNTE expresó su inconformidad respecto a ese punto y se acordó que el mismo no se llevaría a cabo en la reforma por lo cual, no hay afectación para el magisterio en la reforma a la Ley del ISSSTE.