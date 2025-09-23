Docentes cierran calles afuera de Palacio y Recaudación de Rentas

Docentes de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestaron este martes en las afueras de Palacio de Gobierno.

Los manifestantes exigen que la gobernadora Maru Campos cumpla con su compromiso de recuperar las claves L y L Plus.

Al respecto, procedieron al cierre de las calles Carranza entre la Juárez y Escorza, así como la Aldama desde la calle Quinta. Asimismo, bloquearon los accesos al edificio Héroes de Reforma, sede de la Secretaría de Hacienda y Recaudación de Rentas. Agentes de la Policía Vial se encuentran en los cruces para desviar el tráfico vehicular.