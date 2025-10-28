Distribuye Estado 1,500 paquetes de alimento en Guadalupe y Calvo

– _Durante la jornada de trabajo se aplicaron 652 vacunas contra el sarampión_

Como parte de las acciones de los programas NutriChihuahua y Juntos por la Sierra Tarahumara, el Gobierno del Estado distribuyó más de 1,500 paquetes de alimento entre habitantes del municipio de Guadalupe y Calvo.

Durante la jornada de trabajo en la que participó personal de las secretarías de Salud, de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), y del DIF Estatal, se aplicaron 652 vacunas contra el sarampión.

Estas actividades continuarán durante los próximos días en distintos puntos de la región serrana.

