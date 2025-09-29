Disparan contra dos abogados durante funeral en Parral; señalan a hermano de presidente del Congreso

La tarde de este lunes se registró un hecho violento en el que resultaron heridos dos hombres, entre ellos el abogado Héctor Villasana, tras una agresión con arma de fuego presuntamente relacionada con “El Chino” Ramírez, hermano del diputado Guillermo Ramírez.

De acuerdo con versiones en el lugar, el señalado habría intentado accionar su arma contra un ganadero de apellido Soto, situación que provocó la intervención de dos abogados. Durante el incidente, Villasana recibió un impacto de bala en el abdomen, con entrada y salida, mientras que Enrique Muñoz, de 48 años, fue alcanzado por un disparo en la pierna derecha.

Ambos lesionados fueron trasladados de inmediato para recibir atención médica y su estado de salud se reporta como estable hasta el momento.

Autoridades confirmaron que una persona fue detenida tras los hechos, aunque no se ha precisado si se trata del agresor o de alguien que lo acompañaba.