Disminuyó 45% muerte materna perinatal en la entidad

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza señaló que este martes se llevó a cabo la reinstalación del Comité para Prevenir la Muerte Materna Perinatal.

Explicó que si bien, dicho Comité no ha interrumpido sus trabajos, la reinstalación permite tomar un nuevo impulso por parte de las instituciones involucradas.

Baeza Mendoza destacó que Chihuahua presenta resultados muy favorables con una disminución del 45 por ciento,

“No es un logro menor, sobre todo por lo que ustedes saben, la complejidad de la Sierra Tarahumara, que es donde más se nos presenta ese problema. Sin embargo, se han hecho muy buenos esfuerzos, no solamente por parte de la Secretaría, sino una buena coordinación a todas las demás instituciones. Entonces, tenemos una muy buena ruta, tenemos una muy buena estrategia y tenemos un muy buen equipo de respuesta rápida con el que estamos atendiendo cualquier tipo de emergencia obstétrica y con muy buenos resultados. De eso se trató la reunión de hace un momento”.