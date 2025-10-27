Disminuyeron hasta el 70% número de quejas ante la CEDH contra policías municipales

El comisario de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas González, informó que en los últimos cuatro años de Gobierno Municipal, las quejas contra la Policía Municipal han disminuido hasta un 70 por ciento. Y todo ello, afirmó que tiene que ver porque ahora los uniformados portan cámaras, además hay más capacitaciones.

«Uno de los factores donde también hemos visto la evolución también positiva de los policías es que también ya tienen cámaras, tienen más herramientas también para defenderse del dicho del ciudadano, que anteriormente no lo tenía, si uno tenía que aguantar todo lo que nos pudieran decir. Hoy en la actualidad tenemos evidencia para poder refutar una acción en contra de un policía y eso me ha ayudado mucho también al comportamiento interno de los elementos y yo te puedo dar un número muy gráfico que sí hemos percibido la disminución de quejas en contra de los policías, tan es así que esta queja que se está presentando es la primera del mes, que realmente teníamos mayor incidencia otros años anteriores», expresó.

Salas González puntualizó que cada una de las quejas que lleguen ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la instancia correspondiente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal las atiende como van, con toda responsabilidad y escuchando al ciudadano.



¿Cuáles han sido las principales quejas ante la CEDH? —Abusos de autoridad, mal comportamiento, mala imagen del policía. Esos son los robos también, hay que decirlo también en su extensión de la palabra. Y en esos sentidos, nosotros ya hemos visto un decremento muy drástico en el tema de la denuncia en contra de la corporación.

¿En porcentaje cuánto podríamos manejar? ¿Cuánto ha disminuido? —65 están 70 %