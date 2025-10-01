Disminuyen quejas de semaforos descompuestos, señala Komaba

El subsecretario de Movilidad, César Komaba Quezada dio a conocer que las quejas por semáforos dañados han disminuido, por ello ahora se centraran en los trabajos de mantenimiento de pintura en los pasos peatonales.

“Te puedo comentar que hemos tenido ya muy pocas quejas de semáforos, cosa rara, que la gente ya no quiere denunciar porque no confía pero en medios de comunicación también las atendemos, hoy solo son de pasos peatonales el día de ayer el robo de cable y estamos trabajando para reponer el robo de casi mil metros de cable y no esta tan fácil”, comentó.

Asegura que hay un trabajo para seguir mejorando los señalamientos viales con el objetivo de dar resultados a los guiadores.

Cabe destacar que se ha comenzado con los trabajos de pintura en algunos puntos peatonales de la ciudad, por lo cual pide paciencia a los ciudadanos ante los trabajos y algunos cierres de carriles.