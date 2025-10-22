Disminuye 25% producción de nuez en Chihuahua

Juan Rubén Barrio, presidente de la Asociación de Productores de la Nuez Pecanera (Apronuez)dio a conocer que este año ha sido difícil en cuestión de producción de la nuez pecanera aun con las lluvias, baja un 25% a comparación de otros años.

“La producción de nuez ha sido afectada por sequias recurrentes, digo el nogal tiene memoria afortunadamente este fue un año muy bendecido por las lluvias con un 20 o 25% menor que el año pasado, se prevé 75 mil toneladas”, comentó

En años pasados se dio la recolección de 110 mil toneladas de nuez, entonces las sequías y cambio climático son factores de daño, sin embargo, destacó que Chihuahua es el estado número uno en producción de nuez.

Cabe destacar que hoy se dio arranque al operativo de producción de Alto Valor, con el fin de evitar probos en los huertos de nogal, con el objetivo de dar un fruto seco de calidad.