Disminución en cargas de combustible se trató de error administrativo que ya está corregido: DSPM

Noticias de Chihuahua.-

Ante la denuncia de disminución en las cargas de combustible para unidades de Seguridad Pública el Gobierno Municipal informa que el cuidado de las y los chihuahuenses siempre ha sido una prioridad señalando que este asunto se trató de un error administrativo que ya quedó corregido.

El Director de Seguridad Pública Municipal detalló que se presentó un error administrativo en las cargas, surtiéndose menos combustible el día de ayer y en cuanto se le notificó comenzó a ver con las áreas administrativas tanto de Seguridad Pública como del Municipio, quedando subsanado el error.

“Para el día de hoy en la mañana debió haber quedado resuelto, no me han reportado que no haya sido así. Fue un tema de un error, no hay una disposición para la disminución del combustible”, precisó.

El Comisario dejó en claro que para esta administración siempre ha sido prioridad el tema de la seguridad pública, y por ende no hay disposición alguna para la disminución del combustible en las unidades de la corporación.