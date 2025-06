Disminución a jornada laboral sin aumento a productividad pone en riesgo empresas: Canacintra

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Armando Gutiérrez Cuevas dio a conocer en su discurso en “Switch Industrial 2025” que es necesario buscar un apoyo a las empresas ya que con la reducción a la jornada laboral de 40 horas, se golpeará a la productividad y vendrá una falta de empleo.

“Muy firmes y claros compartimos el objetivo de una mejor calidad de vida y mejorar el ingreso salarial de nuestros colaboradores eso no está a discusión, lo que está en discusión o el debate real, es ver como logramos eso y esto se refiere a un debate no de las horas sino del valor que generamos en esas horas, eso es lo que tenemos que poner en el centro, una reducción de jornada impuesta sin un aumento a la productividad pone en riesgo a las empresas, el empleo mismo, aumentaría la informalidad y no beneficiaría a nadie”, comentó.

En este sentido destacó que se necesita una formación de colaboradores de vanguardia para poder salir de buena manera con las empresas ante esta reforma laboral.

Cabe destacar que aún no se ha dado la aprobación a dicha reforma. Por lo cual se ha comenzado con la implementación de Foros Informativos para escuchar al empresariado de todo el país, por lo cual se pide tomar en cuenta las posibles afectaciones y a la vez detallar que no hay nada en contra de los empleados pues se ha luchado con el incremento al salario mínimo en los últimas dos décadas.