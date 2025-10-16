Disminución a Jornada Laboral debe ir con incentivo a Mipymes: Diódoro Siller

El secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), Diódoro Siller dio a conocer que sigue en espera los resultados de estudio de la disminución a la jornada laboral de 48 a 40 horas, asegura que esta deberá incluir un incentivo para las micro, pequeñas y medianas empresas ya que son las que mueven la economía en Chihuahua.

“Estamos esperando todavía los resultados que se hicieron en parte en siete estados diferentes en Previsión Social Federal y en parte de ellos se redúcela jornada de 48 a 40 de manera paulatina desde el 2025 al 2030 y de esta manera dar pie a que las empresas se puedan incorporar a su logística laboral en reducción de la jornada pero todavía no han salido las bases por parte de la Secretaría del Trabajo estamos esperando todos los lineamientos para la utilidad”, comentó.

En este sentido el funcionario estatal indicó que no se sabe específicamente de este proceso de la industria, pues asegura que es necesario que dicha reforma venga con incentivos para la micro, pequeña y mediana empresa de menos de 10 trabajadores, debido a que será difícil para ellos.

“Esperaríamos que dentro de estos foros de consulta hayan tomado en cuenta no dañas a la micro, pequeña y mediana empresa porque curiosamente se pudiera decir que las que dan más empleos son las grandes empresas, pues no, son las micro y medianas empresas las que ofertan más empleo en nuestro país y estas pueden venir fortalecer el empleo formal”, comentó.