Disfraz para Halloween; en gustos se encarece el precio

Ante la fiebre por el mes de Halloween muchas personas buscan el mejor disfraz para ellos o los pequeños del hogar, en esta ocasión te presentamos los costos de algunos disfraces y como economizar para un gusto o fiesta especial.

Por paginas oficiales de Mercado libre se cuenta con el costo más barato de mascaras con un costo 100 pesos mientras que los disfraces inflables son los de un alto costo y los de niña y niño con un valor de 300 pesos, el único inconveniente será la espera del paquete, que llegue a fechas adecuadas.

Mientras tanto en tiendas físicas y formales existe otra opción la renta y compra de disfraces que va de los 600 hasta los 2600 pesos.

Esto depende del personaje, y accesorios que implique el atuendo, la última palabra la tendrá el consumidor.