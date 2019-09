Discuten matrimonio igualitario en Chile

Noticias de Chihuahua.-

La Comisión de Constitución del Senado de Chile comenzó hoy la discusión de un proyecto de ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuyo debate continuará en octubre próximo.

Durante la sesión legislativa estuvieron presentes representantes del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), sin embargo, decidieron retirarse debido a que no se les permitió expresar sus opiniones en el debate.

Felipe Harboe, senador del Partido por la Democracia (PPD). explicó que no se escuchó a los integrantes del Movilh debido a que no estaba previsto en la agenda legislativa, por lo que podrán presentar sus argumentos en la sesión de octubre.

La iniciativa será votada el mes próximo, cuando se comience a gestionar el segundo trámite del proyecto de matrimonio entre personas del mismo sexo en Chile, indicó Harboe.

El proyecto de ley fue firmado el 5 de septiembre de 2017 por la entonces presidenta Michelle Bachelet, quien lo calificó como un nuevo paso hacia un Chile más inclusivo.

En tanto, las autoridades uruguayas analizan actualmente que extranjeros no residentes puedan acceder al matrimonio igualitario, informó el vicepresidente de la Cámara de Comercio y Negocios LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales) local, Sergio Miranda.

“Lo que se busca es ampliar el marco jurídico en Uruguay para permitir que extranjeros no residentes en Uruguay puedan casarse. Esto es bien interesante porque genera una oportunidad, se amplían derechos. No sólo es para personas para la comunidad LGBT, sino que es para todos las personas extranjeras no residentes”, dijo Miranda a esta agencia.

Miranda consideró que esta propuesta genera una “oportunidad muy interesante” para el país, ya que significaría que grandes sumas de dinero llegarán a Uruguay por el llamado turismo de bodas.

Para casarse en Uruguay es necesario ser mayor de 18 años o tener 16 y presentar consentimiento de los progenitores.

Fuente: La Jornada