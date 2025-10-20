Dirigente nacional de Morena se muerde la lengua al hablar de corrupción: GPPAN

Debido a las críticas de parte de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a los liderazgos del PAN que acudieron al relanzamiento del partido, el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, afirmó que Alcalde Luján se muerde la lengua.

“Que empiece por su casa. Tienen a un narco de coordinador de los senadores. ¿Cuándo lo va a remover? ¿Cuándo Adán Augusto López va a ir a la Fiscalía sin fuero? El reto desde Chihuahua es que lo quite y que le quite el fuero… y que no se muerda la lengua”, declaró Chávez Madrid.

Mientras que la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, dijo que “ya hay varios que están muy preocupaditos. Eso quiere decir que estamos logrando el objetivo, porque ya me la imagino pidiendo a sus diseñadores gráficos: “a ver, vamos a ponernos a hacer algo para responderles”. Pues, qué bueno, así los queremos ver, respondiéndonos, atendiendo a la agenda que nosotros decidimos que sea”.

“Y por supuesto que si quiere hablar de corrupción, pues yo le invito a debatir, porque si alguien tiene personajes corruptos es el cártel de Morena. Y si alguien ha estado metido en polémicas, en debates, en eventos, en escándalos que tienen que ver con la corrupción es Morena. Entonces, pues yo creo que hay que darle una refrescadita de mente a la presidenta de Morena y decirle que cuando quiera la esperamos para debatir ampliamente de todo el trabajo que ha hecho la gobernadora al frente del Gobierno del Estado, que a través de mis redes sociales, pues incluso tengo videos hablando de toda la obra que ha hecho en esta Administración”.