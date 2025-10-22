Dirigente nacional de Morena responde a Maru tras anuncio de denuncia por daño moral

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, respondió a la gobernadora Maru Campos, luego de que esta última advirtiera que presentará una denuncia por daño moral en su contra.

“Es mi responsabilidad como tal es hacer conciencia de lo que ustedes representan y de los pésimos resultados de sus gobiernos. Seguir pugnando porque avance la Transformación en aquellos Estados donde dolorosamente se han quedado atrás. Donde el saqueo y la corrupción continúa a sus anchas”, respondió Luisa María Alcalde, presidenta de Morena.

Gobernadora @MaruCampos_G: Le informo que soy dirigente de @PartidoMorenaMx y mi responsabilidad como tal es hacer conciencia de lo que ustedes representan y de los pésimos resultados de sus gobiernos. Seguir pugnando porque avance la Transformación en aquellos Estados donde… pic.twitter.com/6eRetx7szb — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) October 22, 2025

A través de redes sociales, la dirigente de Morena ofreció una disculpa pública “por los inconvenientes que eso pueda ocasionarle” a la gobernadora, pero reafirmó que su deber es hacer conciencia sobre el desempeño de los gobiernos estatales y señalar los casos de presunta corrupción.

Como dirigente de Morena, afirmó Alcalde Luján, mi deber es pugnar “porque avance la transformación en aquellos estados donde dolosamente se han quedado atrás”.

Por su parte, Maru Campos dijo que “ya estuvo bueno de tonterías”, con relación a las expresiones de Luisa María, a quien le pidió prepararse para enfrentar una denuncia.

Alcalde Luján aseguró que la gobernadora ha entregado nulos resultados en Chihuahua, lo que habría detonado el amago de la panista.