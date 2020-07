Diputado propone protocolo para apertura de espacios deportivos

Noticias de Chihuahua.-

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobaron la iniciativa presentada por el diputado Lorenzo Arturo Parga, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la cual exhortan al Poder Ejecutivo Estatal, para que a la brevedad se considera la apertura de canchas y espacios deportivos de los diferentes clubes deportivos en el Estado que se encuentran en espacios abiertos como futbol, futbol rápido, y tochito.

También se propuso la emisión de un Protocolo de Acción ante el COVID-19, en las canchas y espacios deportivos, a fin de establecer las medidas y lineamientos necesarios para evitar la propagación y contagio del virus entre los deportistas. Dicho protocolo deberá apegarse a las recomendaciones de las autoridades de salud competentes, siendo responsabilidad de cada establecimiento darle cumplimiento y mantenerse actualizado respecto a futuras ordenanzas.

Dentro del exhorto, fueron sugeridas las siguientes medidas de prevención:

-Establecer un filtro sanitario en todos los accesos en donde se mida la temperatura, restringiendo la entrada a quienes tengan una temperatura mayor de 37.5 º C; de igual modo a la persona con síntomas de Covid;

– Instalar al ingreso de las instalaciones gel antibacterial

– Se les tome a todas las personas una oximetría de pulso para verificar la función de oxigenación del organismo, permitiendo solo la entrada a las que saturen más de 90% de oxígeno.

– Colocar tapetes desinfectantes impregnados de solución clorada en los ingresos.

– Se deberá entrar a las instalaciones con el uniforme del equipo puesto, clausurando el servicio de vestidores dentro de las instalaciones.

– No se permiten acompañantes, ni público en los partidos, solo pudiendo ingresar los integrantes del equipo, los cuales deberán de ser 11 integrantes por equipo como máximo en la cancha.

– Las áreas comunes deberán permanecer cerradas.

– Todo el personal y usuarios deberán de realizar lavado de manos frecuente.

– Los usuarios deberán de llegar con su cubrebocas y permanecer con él.

– Colocar carteles en puntos estratégicos para reforzar los mensajes clave de distanciamiento físico, lavado de manos, protocolos de higiene y estornudo de etiqueta.

– No se permitirá que los jugadores se presten ropa u objetos personales.

– Si los usuarios no pueden o no quieren cumplir los requisitos de uso, deberán ser retirados de las instalaciones.

– Cada unidad podrá ocupar hasta el 50 por ciento de su afluencia; y habrán de respetar las medidas que las autoridades de salud competentes consideren pertinentes.

El Legislador informó que dichas propuestas, fueron presentadas por parte de varios representantes de clubes deportivos del municipio de Hidalgo del Parral, quienes en una reunión, le manifestaron su interés en que se considere por parte de Gobierno del Estado de Chihuahua, la apertura de las canchas, y se comprometieron a seguir el protocolo de prevención en la práctica del deporte y uso de las canchas.

Para finalizar, Parga señaló que es importante buscar los mecanismos que permitan la apertura de los espacios deportivos, ya que inactividad física y restricciones de la movilidad de las personas, puede presentar también un problema de salud.