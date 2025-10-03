Diputado Octavio Borunda refrenda compromiso con el ecosistema en Aquiles Serdán

El diputado por el Partido Verde Ecologista de México, Octavio Borunda Quevedo en su calidad de presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, reconoció el esfuerzo conjunto que hizo posible la “Callejoneada Cultural Universitaria” y destacó que este tipo de actividades reafirman la importancia de generar políticas públicas y fortalecer la colaboración interinstitucional para la protección de los ecosistemas. Señaló que la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de sus investigadoras e investigadores, ha realizado un trabajo invaluable al socializar el papel fundamental de los murciélagos, seres con los que dijo compartimos territorio, historia y futuro.

La plaza principal del Municipio de Aquiles Serdán se llenó de música acompañada de degustaciones de comida local y vino regional para dar inicio a la “Callejoneada Cultural Universitaria”, un encuentro diseñado para promover la cultura, el turismo local y la educación ambiental, con un enfoque especial en la conservación de los murciélagos.

La callejoneada se enmarca en los festejos del “Bat Weekend” y bajo el lema “Murciélagos: amigos de la luna, aliados de la vida”. La actividad reunió a habitantes y visitantes, así mismo alumnos de primaria participaron en un creativo concurso de murciélagos elaborados con materiales reciclados, fomentando así la reutilización y la conciencia ecológica.

Como anfitriona, la Alcaldesa de Aquiles Serdán, Lic. Teresa Erives Baca, expresó su agradecimiento y la relevancia del evento para el municipio, añadió que el Bat Weekend resalta las riquezas naturales con las que cuentan e involucra en el cuidado de las mismas a los pobladores.

Este proyecto desarrollado desde la UACH cuenta con una amplia colaboración interinstitucional, como la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, los gobiernos municipales de Chihuahua y Delicias así como la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado, así como varias facultades de la Universidad.

Cabe destacar que las actividades continuarán este viernes con la presentación del programa “Guardianes de la Noche. Educación ambiental para todos”, organizado con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras-

Para el sábado 4 de octubre, está programada una actividad exclusiva: la Cata en caverna “Entre vinos y alas”, que se llevará a cabo en la caverna de murciélagos. Este evento incluirá un recorrido turístico por las minas, una cata guiada de vinos a cargo de Vinícola Amelia y UACH Tadárida, una charla científica sobre la importancia de los murciélagos y la observación del espectacular vuelo de salida de estos mamíferos al anochecer.