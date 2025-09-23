Diputado de Morena exige aclarar liberación de hombre sentenciado por el delito de secuestro; acusa tráfico de influencias

El diputado Pedro Torres Estrada, quien integra el Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Congreso del Estado un posicionamiento por la liberación de una persona sobre quien pesaba una condena por el delito de secuestro.

El diputado expresó que “desde esta tribuna, manifestamos nuestra más profunda preocupación y enérgico rechazo ante la reciente liberación de Edgar Escárcega Valenzuela, quien había sido condenado por el delito de secuestro. Este hecho no solo representa un grave retroceso en la lucha contra la impunidad que tanto lastima a la sociedad, sino que también siembra serias dudas sobre la integridad y la autonomía del Poder Judicial”.

Dentro del posicionamiento, Torres dijo que se lamenta que dichas decisiones afecten directamente la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y que estas a su vez, parecen estar influenciadas por intereses y conexiones políticas.

“No podemos pasar por alto que el liberado es hermano de la magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, y que está, a su vez, es esposa del diputado Francisco Sánchez. Esta coincidencia, lejos de ser un mero detalle, exige una exhaustiva y transparente explicación”, aseguró el morenista.

Torres Estrada exigió que en el Tribunal de Disciplina Judicial inicien una investigación a fondo para esclarecer los hechos, no sin antes de la declaración de incompetencia y conflicto de interés que tiene la Magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, impidiéndole participar en la investigación para determinar si hubo tráfico de influencias, abuso de poder o cualquier tipo de presión política en la decisión que tomó el juez Juan Carlos Erives Fuertes, dijo.