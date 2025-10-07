Diputado Alejandro Domínguez impulsa “Sé Extraordinario, escribe tu nueva historia” en el estado de Chihuahua

En un esfuerzo decidido por fortalecer la salud mental, liderazgo y bienestar integral de la juventud chihuahuense, el diputado federal Alejandro Domínguez impulsa la llegada de la jornada “Sé Extraordinario, escribe tu nueva historia” al estado de Chihuahua.

Esta gestión del programa de formación juvenil, que ya ha tenido éxito en otras entidades, aterriza con el propósito de ofrecer a estudiantes espacios de motivación, autoconocimiento y prevención de riesgos emocionales.

La jornada contempla conferencias, talleres y actividades con ponentes especializados en temas como inteligencia emocional, prevención del suicidio, manejo del estrés, liderazgo y desarrollo personal. Durante cada sesión, las y los jóvenes asistentes podrán conocer relatos de vida (testimonios), participar en dinámicas interactivas y recibir orientación personalizada que fomente su autoestima y crecimiento personal.

La iniciativa arrancó recientemente en el municipio de Guerrero, donde más de 750 jóvenes estudiantes del CECYTECH y de la región, participaron durante todo un día en los talleres y conferencias a cargo de del Maestro Antonio Salazar, la maestra Valeria Vázquez, y David Montalvo, con sus ponencias; El arte de amarte, Construye tu propósito y el taller tus heridas invisibles respectivamente.

Al respecto, la directora feneral de Cecytech en el estado, Adriana Ruiz, dijo “celebro mucho que estemos aquí; estas conferencias, estos talleres, este acompañamiento, no son teoría: son herramientas para la vida. Y si este espacio logra sembrar, aunque sea una semilla de autoconocimiento, de esperanza o de propósito, entonces habrá valido totalmente la pena, porque eso también es educación. Y para transformar el mundo primero hay que transformar lo que llevamos dentro, por lo que reconoció el esfuerzo del diputado federal, por atraer este tipo de programas a la comunidad estudiantil, dijo.

Hoy más que nunca profesores, va más allá de enseñar contenido, los jóvenes necesitan herramientas, no solo formar estudiantes competentes, sino personas integras capaces de construir una vida con sentido y bienestar, por lo que les invitó a seguir formando desde el corazón, promoviendo la salud mental en sus estudiantes para un mejor desarrollo humano, expresó en su mensaje, Nayeli Cruz, coordinadora del Programa C Extraordinario.

El diputado por el PRI, subraya que este programa no es únicamente un evento aislado, sino que busca generar seguimiento local permanente, para aquellas y aquellos jóvenes, que presenten señales de angustia, ansiedad, depresión y riesgo suicida.

“La salud mental no puede seguir siendo fronteriza ni invisible. Este programa es un llamado a la esperanza, pero también al acompañamiento real y humano de las nuevas generaciones”, expresó el legislador.

Con “Sé Extraordinario, escribe tu nueva historia”, Chihuahua da un paso firme hacia la prevención, la inclusión emocional y el fortalecimiento de sus jóvenes, y para ello se contó con la participación, concluyó Domínguez.

Las actividades continuarán en común acuerdo con autoridades locales, estatales y educativas, y ya se están estableciendo los mecanismos para firmar un convenio con el DIF Estatal, a fin de replicar este modelo en todo el territorio chihuahuense, anunció Domínguez